Как безопасно мастурбировать в душе

Ванная - одно из самых комфортных мест в квартире для мастурбации. Здесь безопасно, и сюда точно не придет кто-то другой. К тому же, нет необходимости прятать свои стоны удовольствия - включенная вода все равно их замаскирует. Ванная комната действительно стала бы самым идеальным пространством для подобных утех, если бы не одно "но" - имеется риск получить травму. Итак, как же сделать мастурбацию в душе максимально безопасной? Об этом расскажут специалисты сайта sobchak.blog.

Коврики

Ванная комната переполнена поверхностями, на которых можно поскользнуться. Стены и дно ванной, а также пол душевой кабинки, при попадании воды, могут превратиться в самый настоящий каток. И если просто при гигиенических процедурах женщина в состоянии сохранять концентрацию, то при мастурбации она может забыться, поскользнуться и упасть. Чтобы избежать внезапных травм, следует запастись специальными ковриками для ванных комнат.

Гели и шампуни

Внешне гели и шампуни могут не сильно отличаться от привычных смазок. Однако, если средство не предназначено для интимной гигиены, то оно не должно попадать в промежность, так как может нарушить естественную микрофлору. Так что не стоит прикасаться к себе мыльными руками, а тем более использовать гели и шампуни в качестве смазки.

Специальные игрушки

Приносить свой любимый вибратор в ванную комнату - это плохая идея. Большинство таких игрушек не предназначены для использования в таких условиях - они могут сломаться. А что хуже - причинить вред женщине. Для мастурбации в душе необходимо приобрести специальные игрушки, которые созданы для подобных условий.

Лубрикант

При мастурбации водой естественная смазка очень быстро смоется, что в дальнейшем может привести к неприятным ощущением как при проникновении (пальцами или игрушкой), так и при стимуляции клитора. Чтобы избежать дискомфорта, следует запастись лубрикантами.

Не стоит брать смазки на водной основе, так как струя из под крана их быстро смоет. А вот силиконовая смазка задержится, но ее не стоит использовать при проникновении силиконовыми игрушками - это будет не очень приятно. При самоудовлетворении в душе с помощью таких игрушек стоит отдать предпочтение смазке на масляной основе.

Уборка

Свежие женские выделения достаточно легко смываются потоком воды. Однако, если эти выделения застынут, то избавиться от них бывает сложно. В некоторых ситуациях они могут даже смешаться с волосками и мелкими частицами кожи, вызвав тем самым засор. Что бы потом не стоять и не краснеть перед невозмутимым сантехником, лучше после каждого раза чистить ванную или душ.

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